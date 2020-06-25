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Зґвалтування в Кагарлику: всіх поліцейських області перевірять на психіку

Новини » Суспільство     25.06.2020 - 15:40
Зґвалтування в Кагарлику: всіх поліцейських області перевірять на психіку
Фото: поліція Київської області пройде тести на психіку (РБК-Україна)

Обстеження пройдуть близько 3 тисяч співробітників

Всіх поліцейських Київської області перевірять на психічне здоров'я після зґвалтування в Кагарлику. Обстеження пройдуть близько трьох тисяч осіб.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зґвалтування в Кагарлику: що відбувається у резонансній справі через місяць".

Як розповіло РБК-Україна джерело в поліції Київської області, через резонансний злочин весь особовий склад обласної поліції, а це близько 3 тисяч співробітників, вирішили перевірити на психічне здоров'я.

"За рішенням керівництва обласної поліції зараз проводяться психологічні обстеження всіх працівників усіх структурних і територіальних підрозділів, щоб виявити і попередити такі випадки", - зазначило джерело.

Нагадаємо, про зґвалтування в Кагарлику стало відомо 25 травня 2020 року; жертвою поліцейських стала місцева жителька.

На сьогодні за підозрою в катуваннях і зґвалтуванні заарештовано поліцейських Миколу Кузіва та Сергія Сулиму, розслідуванням займається ДБР; пізніше стало відомо, що щодо них відкрили нові кримінальні справи, деталі яких не розголошуються.

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Автор: Олег Черниш

Теги Новини України полицияизнасилование
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