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Як зміняться зарплати українців у 2021 році: прогноз НБУ

Київ, П'ятниця 29 січня 2021 15:48
Як зміняться зарплати українців у 2021 році: прогноз НБУ
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зростання номінальної заробітної плати українців у 2021 році досягне 16,6%. Це станеться завдяки відновленню економіки та значному підвищенню мінімальної заробітної плати.

Про це йдеться в у щоквартальному Інфляційному звіті за січень 2021 року Національного банку України (НБУ).

НБУ очікує, що приватне споживання прискориться майже на 8% та стане основним рушієм зростання ВВП у поточному році.

За прогнозом НБУ, у 2022-2023 роках разом з уповільненням зростання заробітних плат дещо знизяться і темпи зростання приватного споживання (приблизно до 5%).

"Проте воно залишатиметься досить високим з огляду на відновлення споживчих настроїв та зростання рівня зайнятості", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривню. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з офіційним прогнозом уряду, середня зарплата у 2021 році складе 13 643 гривні.

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