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Как изменятся ставки по депозитам в начале 2022 года: прогноз банкиров

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Украина, Среда 26 января 2022 14:29
Как изменятся ставки по депозитам в начале 2022 года: прогноз банкиров Фото: банки не собираются менять ставки по депозитам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские банки ожидают, что в І квартале 2022 года стоимость привлечений в целом повысится, прежде всего за счет подорожания средств корпораций. Цена средств домохозяйств, по мнению большинства опрошенных, не изменится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Опрос о банковском фондировании Национального банка Украины (I квартал 2022 года).

Опрос показал, что в целом объемы фондирования в IV квартале 2021 года выросли: объемы обязательств у 72% опрошенных увеличились. При этом финучреждения сообщили, что объемы средств домохозяйств выросли у значительно большей доли респондентов, чем объемы средств корпораций.

Объемы оптового фондирования, что включает выпуск облигаций, привлечение кредитов международных финансовых организаций (МФО) или материнских банков, долгосрочного рефинансирования т.п., увеличились лишь у десятой части опрошенных.

Ожидания роста объемов фондирования от клиентов были сдержаннее, чем в предыдущие кварталы. Банки ожидают притока средств в І квартале 2022 года в основном от корпоративных клиентов и не прогнозируют рост объемов фондирования от населения. Объемы оптового фондирования не изменятся.

Как изменятся ставки по депозитам в начале 2022 года: прогноз банкиров

Текущий "Опрос о банковском фондировании" проводился с 17 декабря 2021 года по 11 января 2022 года среди 24 менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Доля опрошенных финучреждений составляет 89% в общем объеме активов банковской системы.

Напомним, в декабре 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,2% годовых. По сравнению с концом 2020 года ставки снизились на 3,2 п. п.

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Национальный банк Украины
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