Як зміняться ставки за депозитами на початку 2022 року: прогноз банкірів
Українські банки очікують, що в І кварталі 2022 року вартість залучень у цілому дещо підвищиться, передусім за рахунок подорожчання коштів корпорацій. Ціна коштів домогосподарств, на думку більшості опитаних, не зміниться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Опитування про банківське фондування Національного банку України (І квартал 2022 року).
Опитування засвідчило, що в цілому обсяги фондування у ІV кварталі 2021 року зросли: обсяги зобов’язань у 72% опитаних збільшилися. При цьому фінустанови повідомили, що обсяги коштів домогосподарств зросли у значно більшої частки респондентів, ніж обсяги коштів корпорацій.
Обсяги оптового фондування, що включає випуск облігацій, залучення кредитів міжнародних фінансових організацій (МФО) чи материнських банків, довгострокового рефінансування тощо, збільшилися лише в десятої частини опитаних.
Очікування зростання обсягів фондування від клієнтів були стриманіші, ніж у попередні квартали. Банки очікують припливу коштів у І кварталі 2022 року в основному від корпоративних клієнтів та не прогнозують зростання обсягів фондування від населення. Обсяги оптового фондування не зміняться.
Поточне "Опитування про банківське фондування" проводилося з 17 грудня 2021 року до 11 січня 2022 року серед 24 менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Частка опитаних фінустанов становить 89% у загальному обсязі активів банківської системи.
Нагадаємо, у грудні 2021 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 7,2% річних. У порівнянні з кінцем 2020 року ставки знизилися на 3,2 в. п.