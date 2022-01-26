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Як зміняться ставки за депозитами на початку 2022 року: прогноз банкірів

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Україна, Середа 26 січня 2022 14:29
Як зміняться ставки за депозитами на початку 2022 року: прогноз банкірів Фото: банки не збираються змінювати ставки за депозитами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українські банки очікують, що в І кварталі 2022 року вартість залучень у цілому дещо підвищиться, передусім за рахунок подорожчання коштів корпорацій. Ціна коштів домогосподарств, на думку більшості опитаних, не зміниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Опитування про банківське фондування Національного банку України (І квартал 2022 року).

Опитування засвідчило, що в цілому обсяги фондування у ІV кварталі 2021 року зросли: обсяги зобов’язань у 72% опитаних збільшилися. При цьому фінустанови повідомили, що обсяги коштів домогосподарств зросли у значно більшої частки респондентів, ніж обсяги коштів корпорацій.

Обсяги оптового фондування, що включає випуск облігацій, залучення кредитів міжнародних фінансових організацій (МФО) чи материнських банків, довгострокового рефінансування тощо, збільшилися лише в десятої частини опитаних.

Очікування зростання обсягів фондування від клієнтів були стриманіші, ніж у попередні квартали. Банки очікують припливу коштів у І кварталі 2022 року в основному від корпоративних клієнтів та не прогнозують зростання обсягів фондування від населення. Обсяги оптового фондування не зміняться.

Як зміняться ставки за депозитами на початку 2022 року: прогноз банкірів

Поточне "Опитування про банківське фондування" проводилося з 17 грудня 2021 року до 11 січня 2022 року серед 24 менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Частка опитаних фінустанов становить 89% у загальному обсязі активів банківської системи.

Нагадаємо, у грудні 2021 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 7,2% річних. У порівнянні з кінцем 2020 року ставки знизилися на 3,2 в. п.

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