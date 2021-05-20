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В банках дали прогноз курса гривны к доллару на ближайшие недели

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Украина, Четверг 20 мая 2021 12:27
В банках дали прогноз курса гривны к доллару на ближайшие недели Фото: курс доллара может вырасти в связи с окончанием уплаты налогов  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус, Ростислав Шаправский

В краткосрочной перспективе аналитики и банкиры не ожидают более существенного укрепления курса гривны к доллару. Наоборот, ожидается коррекция курса.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют".

По оценкам экспертов ОТП Банка, гривна ослабнет в связи с окончанием уплаты налогов, а также возможным возобновлением покупки валюты нерезидентами, которые решат выйти из ОВГЗ.

"Участники рынка ожидают коррекции курса на уровнях 27,45/27,55 с последующим возвращением к уровням 27,50-27,60 гривен/доллар", - добавили в банке.

И хотя в стране уже ослабили карантин, деловая активность едва ли достигла того уровня, чтобы говорить о повышенном спросе на валюту у импортеров. Начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко полагает, что в Украине выход экономики из карантина пока не является существенным, а потому не влияет на стремительное увеличение спроса на доллары.

Напомним, курс гривны к доллару на этой неделе показал лучший для украинской валюты результат с августа прошлого года. Межбанк в среду, 19 мая, закрылся котировками в продаже 27,42 гривен/доллар, в покупке - 27,40 гривен/доллар.

Напомним, по оценкам аналитиков, несмотря на уверенное укрепление гривны за последний месяц, все равно остаются предпосылки для возвращения обменного курса выше отметки в 28 гривен/доллар. Это может произойти на горизонте ближайших месяцев.

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