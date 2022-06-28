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Как изменить способ получения пенсии: пошаговая инструкция

Фото: пенсии в Украине можно получить двум способами и самостоятельно изменить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсия в Украине выплачивается ежемесячно через отделения "Укрпочты" или через банк. Способ выплаты пенсионер выбирает самостоятельно и может изменить по собственному желанию, подав заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Заявление об изменении способа выплаты пенсии подается пенсионером лично в орган Пенсионного фонда Украины или в электронной форме через веб-портал электронных услуг https://portal.pfu.gov.ua/.

Как это сделать с помощью веб портала? Пошаговый алгоритм:

  1. зайти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  2. в разделе "Относительно пенсионного обеспечения" выбрать подраздел "Внесение изменений в пенсионное дело”;
  3. выбрать вкладку "Заявление на изменение способа выплаты пенсии", заполнить все обязательные поля и прикрепить скан-копии:
  • паспорта;
  • регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • реквизитов, предоставленных банком (в случае избрания выплаты через банк).

Заявление со скан-копиями документов необходимо подписать с помощью КЭП и отправить в Пенсионный фонд Украины.

Напомним, Пенсионный фонд Украины 24 июня завершил финансирование пенсий за июнь. На пенсионные выплаты за месяц направлено 51,2 млрд гривен, что больше, чем в мае (48,7 млрд гривен).

По данным ПФУ, направлено: 12,0 млрд грн - на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 39,2 млрд грн - через уполномоченные банки.

Уполномоченные банки зачислили на счета пенсионеров 100% выплат. По сообщению АО "Укрпочта", по состоянию на 23 июня доставлено 69,80% профинансированной суммы за июнь.

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Пенсии