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Финансирование пенсий увеличили: ПФУ назвал сумму за июнь

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Украина, Суббота 25 июня 2022 11:58
Финансирование пенсий увеличили: ПФУ назвал сумму за июнь Фото: пенсии в июне профинансировали на сумму 51,2 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины 24 июня завершил финансирование пенсий за июнь. На пенсионные выплаты за месяц направлено 51,2 млрд гривен, что больше, чем в мае (48,7 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным пресс-службы, направлено:

  • 12,0 млрд грн - на выплату пенсий через АО "Укрпочта",
  • 39,2 млрд грн - через уполномоченные банки.

Уполномоченные банки зачислили на счета пенсионеров 100% выплат. По сообщению АО "Укрпочта", по состоянию на 23 июня доставлено 69,80% профинансированной суммы за июнь.

Напомним, пенсии до конца 2022 года пересчитают трижды. Основания для перерасчета назначенных пенсий определены законодательством Украины. В 2022 году изменение размера выплат запланировано на 1 июля, 1 октября и 1 декабря.

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