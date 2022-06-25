Финансирование пенсий увеличили: ПФУ назвал сумму за июнь

Пенсионный фонд Украины 24 июня завершил финансирование пенсий за июнь. На пенсионные выплаты за месяц направлено 51,2 млрд гривен, что больше, чем в мае (48,7 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Уполномоченные банки зачислили на счета пенсионеров 100% выплат. По сообщению АО "Укрпочта", по состоянию на 23 июня доставлено 69,80% профинансированной суммы за июнь.

Напомним, пенсии до конца 2022 года пересчитают трижды. Основания для перерасчета назначенных пенсий определены законодательством Украины. В 2022 году изменение размера выплат запланировано на 1 июля, 1 октября и 1 декабря.

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