Як змінити спосіб отримання пенсії: покрокова інструкція

Пенсія в Україні виплачується щомісяця через відділення "Укрпошти" або через банк. Спосіб виплати пенсіонер обирає самостійно та може змінити за власним бажанням, подавши заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

Заяву зі скан-копіями документів необхідно підписати за допомогою КЕП та надіслати до Пенсійного фонду України.

Заява про зміну способу виплати пенсії подається пенсіонером особисто до органу Пенсійного фонду України або в електронній формі через веб-портал електронних послуг https://portal.pfu.gov.ua/ .

Нагадаємо, Пенсійний фонд України 24 червня завершив фінансування пенсій за червень. На пенсійні виплати за місяць спрямовано 51,2 млрд гривень, що більше, ніж у травні (48,7 млрд гривень).

За даними ПФУ, направлено: 12,0 млрд грн - на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 39,2 млрд грн - через уповноважені банки.

Уповноважені банки зарахували на рахунки пенсіонерів 100% виплат. За повідомленням АТ "Укрпошта", станом на 23 червня доставлено 69,80% профінансованої суми за червень.

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