Як змінити спосіб отримання пенсії: покрокова інструкція

Пенсія в Україні виплачується щомісяця через відділення "Укрпошти" або через банк. Спосіб виплати пенсіонер обирає самостійно та може змінити за власним бажанням, подавши заяву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).
Заява про зміну способу виплати пенсії подається пенсіонером особисто до органу Пенсійного фонду України або в електронній формі через веб-портал електронних послуг https://portal.pfu.gov.ua/.
Заяву зі скан-копіями документів необхідно підписати за допомогою КЕП та надіслати до Пенсійного фонду України.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України 24 червня завершив фінансування пенсій за червень. На пенсійні виплати за місяць спрямовано 51,2 млрд гривень, що більше, ніж у травні (48,7 млрд гривень).
За даними ПФУ, направлено: 12,0 млрд грн - на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 39,2 млрд грн - через уповноважені банки.
Уповноважені банки зарахували на рахунки пенсіонерів 100% виплат. За повідомленням АТ "Укрпошта", станом на 23 червня доставлено 69,80% профінансованої суми за червень.
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