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Изменит позиции сторон, но не так быстро, как бы хотелось: Данилов об оружии США

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Пятница 29 апреля 2022 14:52
Изменит позиции сторон, но не так быстро, как бы хотелось: Данилов об оружии США Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Оружие, которое предоставляют Украине наши союзники, в том же числе и США, обязательно изменят позиции сторон. Однако, это не будет происходить так быстро, как бы этого хотелось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью для издания "Радио свобода".

"Оно обязательно будет менять позиции сторон. Надо понимать, что это не будет так быстро, как бы нам хотелось", - заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, наши бойцы уже начали тренироваться пользоваться новым вооружением.

"Я могу сказать, что с мертвой точки все это уже сдвинулось. Если еще 2-3 недели каждый день просили "Дайте нам тяжелое оружие", то на сегодня этот вопрос уже решен", - добавил Данилов.

Уже в ближайшее время, российские оккупанты, как отметил секретарь СНБО, почувствуют на себе новое оружие.

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