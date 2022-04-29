Изменит позиции сторон, но не так быстро, как бы хотелось: Данилов об оружии США

Оружие, которое предоставляют Украине наши союзники, в том же числе и США, обязательно изменят позиции сторон. Однако, это не будет происходить так быстро, как бы этого хотелось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью для издания " Радио свобода ".

"Оно обязательно будет менять позиции сторон. Надо понимать, что это не будет так быстро, как бы нам хотелось", - заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, наши бойцы уже начали тренироваться пользоваться новым вооружением.

"Я могу сказать, что с мертвой точки все это уже сдвинулось. Если еще 2-3 недели каждый день просили "Дайте нам тяжелое оружие", то на сегодня этот вопрос уже решен", - добавил Данилов.

Уже в ближайшее время, российские оккупанты, как отметил секретарь СНБО, почувствуют на себе новое оружие.