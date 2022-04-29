Змінить позиції сторін, але не так швидко, як би хотілось: Данілов про зброю США
Зброя, яку надають Україні наші союзники, у тому ж числі й США, обов'язково змінять позиції сторін. Однак, це не відбуватиметься так швидко, як би цього хотілось.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю для видання "Радіо свобода".
"Вона обов’язково буде змінювати позиції сторін. Треба розуміти, що це не буде так швидко, як би нам хотілося", - заявив Данілов.
За словами секретаря РНБО, наші бійці вже почали тренуватися користуватися новим озброєнням.
"Я можу сказати, що з мертвої точки все це вже зрушилось. Якщо ще 2-3 тижні кожного дня просили "Надайте нам важку зброю", то на сьогодні це питання вже вирішено", - додав Данілов.
Вже найближчим часом, російські окупанти, як відзначив секретар РНБО, відчують на собі нову зброю.
Війна Росії проти України триває шістдесят п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.