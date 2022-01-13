Как изменились цены на алкоголь и сигареты за последний год: данные Госстата

По данным статистического ведомства, цены на водку выросли на 1,7% до 94,2 гривен за 0,5 литра. Пиво подорожало за год на 9,8% до 19,2 гривен за бутылку, украинское вино - на 5,7% до 70,0 гривен за бутылку 0,75 литра.

Сигареты премиум-класса подорожали на 15,7% до 67,0 гривен за пачку.

Напомним, в государственном бюджете на 2022 год предусмотрено увеличение акцизного налога на сигареты и табачные изделия для электрического нагрева. Минимальная налоговая нагрузка вырастет на 20%.

В то же время стоимость крепких напитков в Украине зависит от минимальных цен, которые устанавливает Кабмин. Минэкономики неоднократно предлагало увеличить минимальные цены, однако правительство не меняло их с 2018 года.