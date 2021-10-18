ru ua
Пн, 18 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В правительстве планируют увеличить минимальные цены на алкоголь после трехлетней паузы

Новина українською →
Украина, Понедельник 18 октября 2021 13:27
В правительстве планируют увеличить минимальные цены на алкоголь после трехлетней паузы Фото: бутылка водки подорожает до 96,82 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство экономики подготовило доработанный проект постановления Кабинета министров относительно минимальных цен на алкоголь. Минимальная цена бутылки водки вырастет с 89,40 до 96,82 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, размещенный на сайте Минэкономики.

В пояснительной записке отмечается, что нынешний размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь ввели в сентябре 2018 года. Но с учетом роста цен на сырье, энергоносители и затрат на оплату труда их нужно откорректировать.

Предлагается повысить минимальные розничные цены:

  • водку и ликеро-водочные изделия - на 6,2%;
  • виски, ром и джин - на 5,9%;
  • коньяк (бренди) - на 5,5%;
  • винодельческую продукцию; вермуты, другие вина - на 8,2-34,2%.

Розничные цены на вина виноградные натуральные; игристые вина и газированные винные напитки не меняются.

"Реализация проекта постановления обеспечит увеличение поступления в государственный и местный бюджеты в размере около 300 млн гривен", - говорится в документе.

По оценке Минэкономики, количество субъектов хозяйствования и/или физических лиц, на которых будет распространяться действие акта составляет 98 226 субъектов хозяйствования, осуществляющих производство и реализацию алкогольных напитков.

Напомним, Кабинет министров в январе 2021 года повысил минимальную цену на игристые вина, произведенные в Украине на 20 гривен до 109 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины
NEWS
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
DAILY
Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров