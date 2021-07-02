Как изменились расходы украинцев на коммуналку за последние годы: данные Госстата

По данным Госстата, совокупные расходы в среднем за месяц в расчете на одно домохозяйство, в 2020 году составили 9523,6 гривен.

Из них на продукты питания и безалкогольные напитки ушло 48,1% (в 2010 году - 51,6%).

Расходы на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг в 2020 году составили 12,9%. Доля практически не изменилась по сравнению с 2019 годом (13,0%). Минимальной доля была в 2010 году - 7,6%, максимальной в 2017 году - 15,4%.