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Як змінилися витрати українців на комуналку за останні роки: дані Держстату

Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані щодо сукупних витрат домогосподарств за 2010-2020 роки. За 2020 рік частка витрат українців на комуналку не змінилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними Держстату, сукупні витрати в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, у 2020 році склали 9523,6 гривень.

З них на продукти харчування та безалкогольні напої пішло 48,1% (у 2010 році - 51,6%).

Витрати на оплату житла, комунальних продуктів та послуг у 2020 році становили 12,9%. Частка практично не змінилася в порівнянні з 2019 роком (13,0%). Мінімальною частка була у 2010 році - 7,6%, максимальною у 2017 році - 15,4%.

Нагадаємо, згідно з прогнозом уряду, тарифи для населення на гарячу воду та опалення у 2021 році зростуть 33%.

Водночас більшість (57%) опитаних українців підтримують стримування споживчих цін і комунальних тарифів за рахунок підвищення оподаткування великого бізнесу, олігархів, і лише 15% підтримують обмеження втручання держави в утворення цін і тарифів, виступають за те, щоб вони регулювалися ринком.

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Державна служба статистики