Як змінилися витрати українців на комуналку за останні роки: дані Держстату

За даними Держстату, сукупні витрати в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, у 2020 році склали 9523,6 гривень.

З них на продукти харчування та безалкогольні напої пішло 48,1% (у 2010 році - 51,6%).

Витрати на оплату житла, комунальних продуктів та послуг у 2020 році становили 12,9%. Частка практично не змінилася в порівнянні з 2019 роком (13,0%). Мінімальною частка була у 2010 році - 7,6%, максимальною у 2017 році - 15,4%.