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Как изменились расходы украинцев на коммуналку за последние годы: данные Госстата

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Украина, Пятница 02 июля 2021 15:28
Как изменились расходы украинцев на коммуналку за последние годы: данные Госстата Фото: доля расходов украинцев на коммуналку за 2020 год не изменилась (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала данные по совокупным расходам домохозяйств за 2010-2020 годы. За 2020 год доля расходов украинцев на коммуналку не изменилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным Госстата, совокупные расходы в среднем за месяц в расчете на одно домохозяйство, в 2020 году составили 9523,6 гривен.

Из них на продукты питания и безалкогольные напитки ушло 48,1% (в 2010 году - 51,6%).

Расходы на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг в 2020 году составили 12,9%. Доля практически не изменилась по сравнению с 2019 годом (13,0%). Минимальной доля была в 2010 году - 7,6%, максимальной в 2017 году - 15,4%.

Как изменились расходы украинцев на коммуналку за последние годы: данные Госстата

Напомним, согласно прогнозу правительства, тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут 33%.

В то же время большинство (57%) опрошенных украинцев поддерживают сдерживание потребительских цен и коммунальных тарифов за счет повышения налогообложения крупного бизнеса, олигархов, и лишь 15% поддерживают ограничение вмешательства государства в образование цен и тарифов, выступают за то, чтобы они регулировались рынком.

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Государственная служба статистики
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