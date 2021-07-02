ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як змінилися витрати українців на комуналку за останні роки: дані Держстату

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 02 липня 2021 15:28
Як змінилися витрати українців на комуналку за останні роки: дані Держстату Фото: частка витрат українців на комуналку за 2020 рік не змінилася (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані щодо сукупних витрат домогосподарств за 2010-2020 роки. За 2020 рік частка витрат українців на комуналку не змінилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними Держстату, сукупні витрати в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, у 2020 році склали 9523,6 гривень.

З них на продукти харчування та безалкогольні напої пішло 48,1% (у 2010 році - 51,6%).

Витрати на оплату житла, комунальних продуктів та послуг у 2020 році становили 12,9%. Частка практично не змінилася в порівнянні з 2019 роком (13,0%). Мінімальною частка була у 2010 році - 7,6%, максимальною у 2017 році - 15,4%.

Як змінилися витрати українців на комуналку за останні роки: дані Держстату

Нагадаємо, згідно з прогнозом уряду, тарифи для населення на гарячу воду та опалення у 2021 році зростуть 33%.

Водночас більшість (57%) опитаних українців підтримують стримування споживчих цін і комунальних тарифів за рахунок підвищення оподаткування великого бізнесу, олігархів, і лише 15% підтримують обмеження втручання держави в утворення цін і тарифів, виступають за те, щоб вони регулювалися ринком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики
NEWS
В Україні дозволили змішувати COVID-вакцини: стало відомо які
В Україні дозволили змішувати COVID-вакцини: стало відомо які
DAILY
На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні