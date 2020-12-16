ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Изменили мнение: украинцы считают нынешнюю власть хуже предыдущей

Автор: Александр Белоус

Впервые после президентских выборов украинцы думают о нынешней власти хуже, чем о предыдущей

В декабре 2020 года 20% украинцев считают, что нынешняя власть лучше предыдущей. В то же время 30% имеют противоположную позицию (что нынешняя власть хуже), а по мнению 41% опрошенных, нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей.

Самые читаемые новости

Об этом свидетельствуют данные опрос Центра Разумкова.

"Впервые после президентских выборов 2019 года число тех, кто считает, что нынешняя власть хуже предыдущей, превысило число тех, кто придерживается мнения, что она лучше предыдущей", - отмечают социологи.

Исследование проведено Центром Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, в октябре 2019 года почти половина украинцев (48%) считали, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, 27% - что она ничем существенно не отличается от предыдущей, а 8% - что она хуже предыдущей.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, украинцы назвали Владимира Зеленского разочарованием 2020 года.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины опросрейтинг