Змінили думку: українці вважають нинішню владу гіршою за попередню

У грудні 2020 року 20% українців вважають, що нинішня влада краща за попередню. Водночас 30% мають протилежну позицію (що нинішня влада гірша), а на думку 41% опитаних, нинішня влада нічим не відрізняється від попередньої.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

"Уперше після президентських виборів 2019 року число тих, хто вважає, що нинішня влада гірша за попередню, перевищило число тих, хто дотримується думки, що вона краща за попередню", - зазначають соціологи.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року майже половина українців (48%) вважали, що нинішня влада краща, ніж попередня, 27% - що вона нічим суттєво не відрізняється від попередньої, а 8% - що вона гірша за попередню.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, українці назвали Володимира Зеленського розчаруванням 2020 року.