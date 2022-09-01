Как изменилась зарплата украинцев с начала войны: данные Пенсионного фонда

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за второй квартал 2022 года. Этот показатель в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта ПФУ .

По данным ПФУ, средняя зарплата составила:

январь 2022 года - 14 055,38 гривен

февраль 2022 года - 14 133,18 гривен

март 2022 года - 13 016,16 гривен

апрель 2022 года - 12 081,96 гривен

май 2022 года-12 528,42 гривен

июнь 2022 года - 13 957,63 гривен

Таким образом, в июне по сравнению с февралем зарплата упала на 175,55 гривен. Минимальный уровень был в апреле - 12 081,96 гривен.

Отметим, Государственная служба статистики после начала войны прекратила обнародовать данные по зарплатам в Украине. Таим образом информация ПФУ - это единственные доступные официальные данные в 2022 году. В то же время показатели ПФУ и Госстата обычно несколько отличаются.