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Как изменилась зарплата украинцев с начала войны: данные Пенсионного фонда

Фото: зарплаты украинцев несколько упали с начала войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за второй квартал 2022 года. Этот показатель в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта ПФУ.

По данным ПФУ, средняя зарплата составила:

  • январь 2022 года - 14 055,38 гривен
  • февраль 2022 года - 14 133,18 гривен
  • март 2022 года - 13 016,16 гривен
  • апрель 2022 года - 12 081,96 гривен
  • май 2022 года-12 528,42 гривен
  • июнь 2022 года - 13 957,63 гривен

Таким образом, в июне по сравнению с февралем зарплата упала на 175,55 гривен. Минимальный уровень был в апреле - 12 081,96 гривен.

Отметим, Государственная служба статистики после начала войны прекратила обнародовать данные по зарплатам в Украине. Таим образом информация ПФУ - это единственные доступные официальные данные в 2022 году. В то же время показатели ПФУ и Госстата обычно несколько отличаются.

Напомним, по данным ПФУ показатель средней заработной платы 2021 год вырос на 25,5% до 12 993,56 гривен.

По данным Госстата, средняя зарплата за 2021 год выросла на 20,9% до 14 014 гривен.

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Пенсионный фонд УкраиныЗарплата в Украине