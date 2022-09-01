Как изменилась зарплата украинцев с начала войны: данные Пенсионного фонда

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за второй квартал 2022 года. Этот показатель в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта ПФУ.
По данным ПФУ, средняя зарплата составила:
Таким образом, в июне по сравнению с февралем зарплата упала на 175,55 гривен. Минимальный уровень был в апреле - 12 081,96 гривен.
Отметим, Государственная служба статистики после начала войны прекратила обнародовать данные по зарплатам в Украине. Таим образом информация ПФУ - это единственные доступные официальные данные в 2022 году. В то же время показатели ПФУ и Госстата обычно несколько отличаются.
Напомним, по данным ПФУ показатель средней заработной платы 2021 год вырос на 25,5% до 12 993,56 гривен.
По данным Госстата, средняя зарплата за 2021 год выросла на 20,9% до 14 014 гривен.