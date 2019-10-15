Изменения в закон о статусе ветеранов войны подготовят к 15 ноября, - Зеленский

До 15 ноября должны быть подготовлены изменения в закон "О статусе ветеранов войны и их социальной защиты. Об этом во время встречи с родственниками погибших на Донбассе бойцов сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает прес-служба главы государства.

Также он уточнил, что законопроект о статусе добровольцев должен быть рассмотрен в Верховной Раде на следующей пленарной неделе.

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции № 2045-1.

"Когда законопроект будет доработан и передан в Верховную Раду, я готов предоставить ему статус неотложного, чтобы парламент имел возможность быстро его рассмотреть и принять", - заявил Зеленский в ходе встречи.

Напомним, 14 октября Владимир Зеленский посетил штаб операции Объединенных сил в рамках рабочей поездки на Донбасс. Там он ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне ООС.