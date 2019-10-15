Зміни до закону про статус ветеранів війни підготують до 15 листопада, - Зеленський

До 15 листопада мають бути підготовлені зміни до закону "Про статус ветеранів війни та їх соціального захисту. Про це під час зустрічі із родичами загиблих на Донбасі бійців сказав президент України Володимир Зеленський, передає прес-служба глави держави.

Також він уточнив, що законопроект щодо статусу добровольців має бути розглянутий у Верховній Раді на наступному пленарному тижні.

Йдеться про проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції № 2045-1.

"Коли законопроект буде доопрацьований і переданий до Верховної Ради, я готовий надати йому статус невідкладного, щоб парламент мав змогу швидко його розглянути та ухвалити", - заявив Зеленський у ході зустрічі.

Нагадаємо, 14 жовтня Володимир Зеленський відвідав штаб операції Об'єднаних сил в рамках робочої поїздки на Донбас. Там він ознайомився з ситуацією на лінії зіткнення в зоні ООС.