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Зеленский и Гончарук встретились с семьями погибших на Донбассе военных

Новости » Общество    15.10.2019 - 01:04
Зеленский и Гончарук встретились с семьями погибших на Донбассе военных
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Участники встречи выразили мнение о законодательстве о социальной защите родственников военных

Президент Украины Владимир Зеленский и глава украинского правительства Алексей Гончарук встретились с родными военных, которые погибли во время боевых действий на Донбассе. Об этом передает прес-служба президента.

Во встрече также приняли участие Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Президент проинформировал о законопроект о статусе добровольцев.

"Когда законопроект будет доработан и передан в Верховную Раду, я готов предоставить ему статус неотложного, чтобы парламент имел возможность быстро его рассмотреть и принять", - заверил Зеленский.

К тому же, до 15 ноября должны быть подготовлены изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", направленные на поддержку членов семей погибших участников боевых действий.

Родственники погибших военных предложили празднования следующего года на государственном уровне 29 августа День памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Кроме того родные погибших обратили внимание на то, что многие бойцы имеют награды "Народный герой", и предложили проработать вопрос празднования этих военных государственными наградами, в том числе званием Герой Украины.

Зеленский с Оксаной Колядой поддержали предложение создать при Минветеранов Раду семей погибших военнослужащих.

Фото: встреча родственников военных с Зеленским (president.gov.ua)

Напомним, 14 октября Владимир Зеленский посетил штаб операции Объединенных сил в рамках рабочей поездки на Донбасс. Там он ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне ООС.

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