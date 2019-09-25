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Зміни до закону про приватизацію набули чинності

Новини » Політика    25.09.2019 - 09:01
Зміни до закону про приватизацію набули чинності
Ілюстративне фото (spfu.gov.ua)

Із закону про приватизацію прибрали статтю, яка суперечила Конституції

Сьогодні, 25 вересня, в Україні набули чинності зміни до закону про приватизацію державного майна. Зміни набули чинності на наступний день після опублікування.

Зазначимо, з закону "Про приватизацію державного та комунального майна" прибрали статтю 9, яка суперечила статтями 83, 85 і 89 Конституції України. Зокрема, дев'ята стаття передбачала створення Спеціальної контрольної комісії Ради з числа народних депутатів для контролю за приватизацією, дотримання законодавства та аналізу наслідків приватизації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України продав Первомйську гідроелектростанцію. В аукціоні взяли участь три учасники, покупцем стала компанія ТОВ "ЕМЗА", яка запропонувала ціну більш ніж на 36 млн гривень більше, ніж найближчий конкурент. Первомайську ГЕС продали за 107,7 млн гривень при стартовій ціні в 64,6 млн.

Відзначимо, минулого тижня Верховна рада України призначила Дмитра Сенниченка главою Фонду держмайна.

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