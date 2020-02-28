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Изменения в проведение Олимпийских игр-2020 из-за коронавируса вноситься не будут, - оргкомитет

Новости » Спорт     28.02.2020 - 14:26
Изменения в проведение Олимпийских игр-2020 из-за коронавируса вноситься не будут, - оргкомитет
Иллюстративное фото (olympic.org)

В оргкомитете Олимпийских игр даже не рассматривают решение о переносе или отмене мероприятия

Заместитель генерального директора организационного комитета Олимпийских игр Кацура Эньо заявил, что оргкомитет летней Олимпиады в Токио не намерен вносить изменения в план проведения мероприятия, несмотря на распространение коронавируса на территории Японии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом она отметила, что в оргкомитете Олимпийских игр даже не рассматривают решение о переносе или отмене мероприятия.

"В план проведения Олимпийских игр в Токио не будет внесено никаких изменений. Мы даже не думаем о том, когда и при каких обстоятельствах мы можем принять решение о переносе или отмене. У меня и в мыслях нет ничего подобного", - сказала Эньо.

Напомним, ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет не исключает отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса в Японии. По словам члена МОК Дика Паунда, есть три месяца, чтобы определиться, угрожает ли распространение коронавируса в Японии проведению Олимпийских игр.

Кроме того, в середине февраля Всемирная организация здравоохранения не видела причин для переноса Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса.

Добавим, что заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, уже у пятерых украинцев диагностировали заражение коронавирусом. Все зараженные находятся за пределами Украины - четверо в Японии и одна украинка в Италии.

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