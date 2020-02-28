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Зміни в проведення Олімпійських ігор-2020 через коронавірус вноситися не будуть, - оргкомітет

Новини » Спорт     28.02.2020 - 14:26
Зміни в проведення Олімпійських ігор-2020 через коронавірус вноситися не будуть, - оргкомітет
Ілюстративне фото (olympic.org)

В оргкомітеті Олімпійських ігор навіть не розглядають рішення про перенесення або скасування заходу

Заступник генерального директора організаційного комітету Олімпійських ігор Кацура Эньо заявив, що оргкомітет літньої Олімпіади в Токіо не має наміру вносити зміни в план проведення заходу, попри поширення коронавірусу на території Японії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому вона зазначила, що в оргкомітеті Олімпійських ігор навіть не розглядають рішення про перенесення або скасування заходу.

"У план проведення Олімпійських ігор в Токіо не буде внесено ніяких змін. Ми навіть не думаємо про те, коли і за яких обставин ми можемо прийняти рішення про перенесення або скасування. У мене і в думках немає нічого подібного", - сказала Эньо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет не виключає скасування Олімпіади в Токіо через коронавірус у Японії. За словами члена МОК Діка Паунда, є три місяці, щоб визначитися, чи загрожує поширення коронавіруса в Японії проведення Олімпійських ігор.

Крім того, в середині лютого Всесвітня організація охорони здоров'я не бачила причин для перенесення Олімпіади-2020 в Токіо через коронавірус.

Додамо, що заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, уже у п'ятьох українців діагностували зараження коронавірусом. Всі заражені знаходяться за межами України - четверо в Японії й одна українка в Італії.

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