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Изменения в налогообложении содержат коррупционные риски, - эксперт

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Киев, Пятница 14 мая 2021 09:52
Изменения в налогообложении содержат коррупционные риски, - эксперт Фото: Александр Кучеренко (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Недавние изменения в законодательство предоставляют контролирующим органам право по своему усмотрению устанавливать вину налогоплательщика, что создает коррупционные возможности для чиновников.

Об этом заявил председатель Совета институциональных реформ Александр Кучеренко во время выступления на международной конференции Tax & Business Conf.

По мнению эксперта, такую угрозу создает закон №466-ІХ (О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве).

"Это любимая чиновниками дескрипция, когда они по своему усмотрению определяют то или иное. В этом случае они будут определять, умышленно предприниматель нарушил что-то в отчетности или нет, и вдвое увеличивать размер штрафа", - заявил Александр Кучеренко.

По мнению эксперта, такая возможность создает значительные коррупционные риски.

"Можете только представить, как нечестный чиновник сможет монетизировать свои полномочия определять вину", - сказал он.

Вместо этого, по словам Кучеренко, должны быть четко прописаны инструкции, которые не дают чиновникам решать что-то по своему усмотрению.

Эксперт также считает закон №466-их примером усиления фискального давления на украинский бизнес. Еще одним из проявлений такого давления Кучеренко назвал запланированные налоговые изменения, анонсированные министром финансов Сергеем Марченко накануне 12 мая.

"Последние заявления свидетельствуют, что министр финансов исповедует принцип "чтобы корова давала больше молока, ее надо больше доить". Не озвучено никаких стимулов для развития бизнеса - только санкции и увеличение налогов. Хотя повышение налогового давления противоречит потребностям украинской экономики. Предложение запрещать выезд за границу руководителям компаний, которые что-то задолжали по мнению налоговой, вообще пахнет "большевизмом", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство планирует дополнительно собрать 60 млрд гривен налога.

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