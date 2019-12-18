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У Зеленского отрицают связь правок по децентрализации с нормандской встречей

Новости » Политика     18.12.2019 - 15:58
У Зеленского отрицают связь правок по децентрализации с нормандской встречей
Фото: Федор Вениславский (РБК-Украина)

Вениславский подчеркнул, что согласно законопроекту ни один регион не будет иметь особого статуса

Проект закона о внесении изменений к Конституции относительно децентрализации не является результатом заседания в нормандском формате. Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский во время заседания правового комитета, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, проект по децентрализации был подготовлен значительно раньше, чем состоялся нормандский саммит.

"Результат деятельности комиссии по правовой реформе, проект который мы с вами обсуждаем, он был значительно раньше, чем заседание в нормандском формате. Поэтому говорить о том, что этот законопроект является результатом или реакцией президентов и канцлера в Париже, оно является не обоснованным", - заявил Вениславский.

Он также отметил, что согласно законопроекту ни один регион не будет иметь особого статуса.

"Что касается соответствует минским соглашениям, любой специалист может взять текст комплекса мер, предусмотренных минскими соглашениями и сравнять. Если вы найдете хоть одну фразу, что Донецкие и Луганские районы, которые сегодня называются отдельными районами имеют особый статус на конституционном уровне, то... В данном случае никаких правовых статусов нет", - заявил он.

Напомним, 16 декабря текст законопроекта президента Владимира Зеленского №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)" с'появился в Верховной раде. При этом президент внес его в Раду 13 декабря.

Добавим также, Дмитрий Разумков отметил, что в 2020 году планируется завершить реформу децентрализации. По его словам, на сегодняшний день появилась практическая возможность довести реформу до конца.

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