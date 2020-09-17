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Изменения в госбюджет и Налоговый кодекс: что сегодня рассмотрит Рада

Киев, Четверг 17 сентября 2020 09:23
Изменения в госбюджет и Налоговый кодекс: что сегодня рассмотрит Рада
Фото: Рада (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня народные депутаты рассмотрят внесение изменений в государственный бюджет на 2020 год. Также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

Во втором чтении рассмотрят законопроекты относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, по осуществлению электронной розничной торговли лекарственными средствами.

В повестке дня также постановление об определении представителей Рады в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Отметим, по данным РБК-Украина, глава комитета по правовой политике Андрей Костин является основным претендентом на должность главы САП.

Нардепы также сегодня рассмотрят законопроект "О противоминной деятельности в Украине" и предоставление "пакетов малыша".

Напомним, в Украине заработал новый механизм получения денежной компенсации единовременного пособия "пакет малыша".

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