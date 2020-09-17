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Зміни в держбюджет та Податковий кодекс: що сьогодні розгляне Рада

Київ, Четвер 17 вересня 2020 09:23
Зміни в держбюджет та Податковий кодекс: що сьогодні розгляне Рада
Фото: Рада (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Сьогодні народні депутати розглянуть внесення змін в державний бюджет на 2020 рік. Також зміни в Податковий та Бюджетний кодекси.

Про це йдеться в порядку денному парламенту.

У другому читанні розглянуть законопроекти щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг, щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

У порядку денному також постанова про визначення представників Ради до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Зазначимо, за даними РБК-Україна, голова комітету правової політики Андрій Костін є основним претендентом на посаду голови САП.

Нардепи також сьогодні розглянуть законопроект "Про протимінну діяльність в Україні" та надання "пакунків малюка".

Нагадаємо, в Україні запрацював новий механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги "пакунок малюка".

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