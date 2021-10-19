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Изменения в Бюджетный кодекс Украины предлагают включить в повестку дня Рады

Автор: Мария Кучерявец

Комитет ВР по вопросам бюджета рекомендовал парламенту включить в повестку дня законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс Украины. А также принять соответствующий документ за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в парламенте и руководителя секретариата фракции "Слуга народа" Тараса Мельничука в Telegram.

"Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета рекомендовал ВР включить в повестку дня и принять за основу проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (реестр. № 6062 от 15.09.2021), поданный Кабинетом Министров Украины", - написал он.

Напомним, сегодня Верховная рада соберется на пленарное заседание. Где рассмотрят, в частности, избрание первого вице-спикера и закон об олигархах.

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