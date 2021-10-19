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Зміни до Бюджетного кодексу України пропонують включити до порядку денного Ради

Автор: Марія Кучерявець

Комітет ВР з питань бюджету рекомендував парламенту включити до порядку денного законопроект про зміни до Бюджетного кодексу України. А також прийняти відповідний документ за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у парламенті та керівника секретаріату фракції "Слуга народу" Тараса Мельничука в Telegram.

"Комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував ВР включити до порядку денного та прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 6062 від 15.09.2021), поданий Кабінетом Міністрів України", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада збереться на пленарне засідання. Де розглянуть, зокрема, обрання першого віце-спікера та закон про олігархів.

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