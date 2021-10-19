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Избрание первого вице-спикера и закон об олигархах: что сегодня рассмотрит Рада

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Киев, Вторник 19 октября 2021 08:39
Избрание первого вице-спикера и закон об олигархах: что сегодня рассмотрит Рада Фото: Рада проведет заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 19 октября народные депутаты соберутся на пленарное заседание. Они рассмотрят, в частности, избрание первого вице-спикера и закон об олигархах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня Рады.

Кроме этого, к рассмотрению на пленарном заседании включены законопроекты о внесении изменений в:

  • некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины (второе чтение);
  • некоторых законов Украины относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины (второе чтение);
  • статье 3 ЗУ "О публичных закупках" по закупке юридических услуг Национальным банком Украины (второе чтение);
  • статьи 33 Бюджетного кодекса Украины относительно уточнения информации, которая подается Национальным банком Украины для составления бюджетной декларации (второе чтение);
  • некоторых законов Украины относительно совершенствования порядка досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского головы (первое чтение);
  • в ЗУ "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" по обеспечению сбора дохода от права организациями коллективного управления (первое чтение).

    Напомним, 8 октября Рада закрыла заседание так и не избрав первого вице-спикера, место которого стало вакантным после назначения Руслана Стефанчука спикером парламента.

    Добавим, также стало известно, что Верховная рада может одобрить проект закона о государственном бюджете на 2022 год до конца ноября - середины декабря.

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