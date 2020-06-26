Изменение меры пресечения Стерненко: заседание перенесли

Апелляционный суд продолжит рассмотрение апелляции относительно изменения меры пресечения активисту Сергею Стерненко в следующую пятницу. Заседание перенесли на 3 июля.

Об этом сообщил сам Стерненко у себя в Facebook.

Сегодня в Апелляционном суде города Киева рассматривалось ходатайство защиты активиста касательно пересмотра меры пресечения Стерненко.

"Суд объявляет перерыв до 11:00 на 03.07.2020 г., то есть через неделю. Тогда продолжат заслушивать поручителей и будет объявление решения", - сообщил активист.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева отправил активиста Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест. Сначала местом избрали воинскую часть в Одессе, но потом изменили на киевский адрес.