Зміна запобіжного заходу Стерненку: засідання перенесли

Апеляційний суд продовжить розгляд апеляції щодо зміни запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку у наступну п’ятницю. Засідання перенесли на 3 липня.

Про це повідомив сам Стерненко у себе в Facebook.

Сьогодні у Апеляційному суді міста Києва розглядалося клопотання захисту активіста щодо перегляду запобіжного заходу Стерненку.

"Суд оголошує перерву до 11:00 аж на 03.07.2020 р., тобто за тиждень. Тоді продовжать заслуховувати поручителів та буде оголошення рішення", - повідомив активіст.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києва відправив активіста Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт. Спочатку місцем обрали військову частину в Одесі, але потім змінили на київську адресу.