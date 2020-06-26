Изменение меры пресечения Стерненко: заседание перенесли

Фото: Сергей Стерненко в зале Апелляционного суда (Виталий Носач, РБК-Украина)

Заседание суда состоится через неделю

Апелляционный суд продолжит рассмотрение апелляции относительно изменения меры пресечения активисту Сергею Стерненко в следующую пятницу. Заседание перенесли на 3 июля.

Об этом сообщил сам Стерненко у себя в Facebook.

Сегодня в Апелляционном суде города Киева рассматривалось ходатайство защиты активиста касательно пересмотра меры пресечения Стерненко.

"Суд объявляет перерыв до 11:00 на 03.07.2020 г., то есть через неделю. Тогда продолжат заслушивать поручителей и будет объявление решения", - сообщил активист.

Суд оголошує перерву до 11:00 аж на 03.07.2020 р., тобто за тиждень. Тоді продовжать заслуховувати поручителів та буде оголошення рішення. Опубліковано Sternenko Пʼятниця, 26 червня 2020 р.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева отправил активиста Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест. Сначала местом избрали воинскую часть в Одессе, но потом изменили на киевский адрес.

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Автор: Роман Калиниченко