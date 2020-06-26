ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Изменение меры пресечения Стерненко: заседание перенесли

Новости » Происшествия     26.06.2020 - 19:21
Изменение меры пресечения Стерненко: заседание перенесли
Фото: Сергей Стерненко в зале Апелляционного суда (Виталий Носач, РБК-Украина)

Заседание суда состоится через неделю

Апелляционный суд продолжит рассмотрение апелляции относительно изменения меры пресечения активисту Сергею Стерненко в следующую пятницу. Заседание перенесли на 3 июля.

Об этом сообщил сам Стерненко у себя в Facebook.

Сегодня в Апелляционном суде города Киева рассматривалось ходатайство защиты активиста касательно пересмотра меры пресечения Стерненко.

"Суд объявляет перерыв до 11:00 на 03.07.2020 г., то есть через неделю. Тогда продолжат заслушивать поручителей и будет объявление решения", - сообщил активист.

Суд оголошує перерву до 11:00 аж на 03.07.2020 р., тобто за тиждень. Тоді продовжать заслуховувати поручителів та буде оголошення рішення.

Опубліковано Sternenko Пʼятниця, 26 червня 2020 р.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева отправил активиста Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест. Сначала местом избрали воинскую часть в Одессе, но потом изменили на киевский адрес.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Апелляционный суд Киеваактивисты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь