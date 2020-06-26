Зміна запобіжного заходу Стерненку: засідання перенесли

Фото: Сергій Стерненко в залі Апеляційного суду (Віталій Носач, РБК-Україна)

Засідання суду відбудеться за тиждень

Апеляційний суд продовжить розгляд апеляції щодо зміни запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку у наступну п’ятницю. Засідання перенесли на 3 липня.

Про це повідомив сам Стерненко у себе в Facebook.

Сьогодні у Апеляційному суді міста Києва розглядалося клопотання захисту активіста щодо перегляду запобіжного заходу Стерненку.

"Суд оголошує перерву до 11:00 аж на 03.07.2020 р., тобто за тиждень. Тоді продовжать заслуховувати поручителів та буде оголошення рішення", - повідомив активіст.

Суд оголошує перерву до 11:00 аж на 03.07.2020 р., тобто за тиждень. Тоді продовжать заслуховувати поручителів та буде оголошення рішення. Опубліковано Sternenko Пʼятниця, 26 червня 2020 р.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києва відправив активіста Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт. Спочатку місцем обрали військову частину в Одесі, але потім змінили на київську адресу.

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Автор: Роман Калиниченко