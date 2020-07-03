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Апелляционный суд принял решение по делу Стерненко

Новости » Общество     03.07.2020 - 13:47
Апелляционный суд принял решение по делу Стерненко
Фото: Сергей Стерненко (РБК-Украина)

Мера пресечения осталась без изменений, активист останется под домашним арестом

Апелляционный суд рассмотрел жалобу активиста Сергея Стерненко и его защитников на избранную ему меру пресечения. Она осталась без изменений, активист останется под домашним арестом.

Соответствующее решение сегодня принял Киевский апелляционный суд.

На заседании суда Стерненко заявил, что правоохранительные органы не пытались установить заказчиков нападения на него, а также о том, что ему должны были предоставить охрану еще после первого нападения. Кроме того, активист утверждал, что в его деле якобы на генпрокурора Ирину Венедиктову давил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Несколько человек пытались взять Стерненко на поруки, однако суд оставил домашний арест в силе.

Напомним, в июне Шевченковский районный суд Киева отправил активиста Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест. Сначала местом избрали воинскую часть в Одессе, но потом изменили на киевский адрес.

Около двух недель назад ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Несколько дней спустя в СБУ заявили, что завершили расследование его дела.

Дело касается нападения в мае 2018 года, когда Стерненко ранил ножом одного из нападавших, который впоследствии умер. Следствие расценивает его действия как превышение самообороны.

Напомним, ранее одному из нападавших на Стерненко отменили подозрение.

Отметим, в июне во время избрания Стерненко меры пресечения под стенами суда произошло несколько столкновений, в результате задержали пять активистов, а двух полицейских, которые применили силу к демонстрантам, отстранили от обязанностей.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины активисты
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