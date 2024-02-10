В Ізмаїлі Одеської області пролунали вибухи: повідомлялося про атаку "Шахедів"

Мешканці Ізмаїлу Одеської області чули вибухи вночі 10 лютого. Мер міста Андрій Абрамченко повідомив про роботу ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку мера Ізмаїла Андрія Абрамченка у соціальній мережі Facebook.
Абрамченко повідомив про загрозу БпЛА та роботу ППО.
"Загроза БпЛА. Працює ППО. Зберігайте інформаційну тишу. Пам‘ятайте, що не можна знімати роботу ППО і надсилати відео в канали чи боти.", - написав мер.
За повідомленнями Повітряних сил ЗС України безпілотники в Ізмаїльському районі рухаються хаотично.
"Всі БпЛА знаходяться в Ізмаїльському районі, напрямок руху хаотичний;
БпЛА в Акваторії Чорного моря рухаються у напрямку інших груп", - повідомили захисники.
В Одеській області повітряна тривога триває майже чотири години.
Раніше ми писали, що мешканці Одеси чули вибухи увечері 9 лютого. ЗМІ повідомляли про роботу ППО.
До речі, через атаку росіян "Шахедами" по Одесі 8 лютого, пошкоджено багатоповерхівку та навчальний заклад. До цього одесити чули вибухи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.