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В Ізмаїлі гвардійці знищили два "Шахеди": фото

Фото: в Ізмаїлі гвардійці знищили два "Шахеди" (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Гвардійці збили два ворожих безпілотники типу "Шахед" над Ізмаїлом в ніч на середу, 23 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал МВС.

Як розповіли у відомстві, російські загарбники здійснили спробу масштабної атаки ударними дронами по портах Подунав'я.

Два ворожих безпілотники "Shahed-136" вдалось знищити мобільній вогневій групі.

"Повітряні цілі знищено гвардійцями в небі за допомогою крупнокаліберного озброєння і спеціальної освітлювальної техніки", - сказано в повідомленні.

 

Фото: знищені дрони (t.me/mvs_ukraine)

Нічний обстріл України

Останні кілька місяців росіяни посилено атакують Україну за допомогою ракет та безпілотників. Вони націлюються як на цивільну інфраструктуру, так і на аеродроми чи порти.

Цієї ночі окупанти вдарили дронами по зерносховищах та виробничо-перевантажувальному комплексу в Одеській області. В складських приміщеннях сталося займання, проте постраждалих немає.

Вночі 22 серпня російська армія вкотре атакувала територію України. Зокрема, росіяни під ранок завдали ракетного удару по Кривому Розі. Попередньо, постраждала одна людина. Через ракетну атаку руйнувань зазнали 20 приватних будинків, пошкоджена лінія електропередач.

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