В Измаиле гвардейцы уничтожили два "Шахеда": фото

Как рассказали в ведомстве, российские захватчики предприняли попытку масштабной атаки ударными дронами по портам Подунавья.

Два вражеских беспилотника "Shahed-136" удалось уничтожить мобильной огневой группе.

"Воздушные цели уничтожены гвардейцами в небе с помощью крупнокалиберного вооружения и специальной осветительной техники", - говорится в сообщении.

Фото: уничтоженные дроны (t.me/mvs_ukraine)

Ночной обстрел Украины

Последние несколько месяцев россияне усиленно атакуют Украину с помощью ракет и беспилотников. Они нацеливаются как на гражданскую инфраструктуру, так и на аэродромы или порты.

Этой ночью оккупанты ударили дронами по зернохранилищам и производственно-перегрузочному комплексу в Одесской области. В складских помещениях произошло возгорание, однако пострадавших нет.

Ночью 22 августа российская армия в очередной раз атаковала территорию Украины. В частности, россияне под утро нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Предварительно пострадал один человек. Из-за ракетной атаки разрушений подверглись 20 частных домов, повреждена линия электропередач.

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