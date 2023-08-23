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В Измаиле гвардейцы уничтожили два "Шахеда": фото

Фото: в Измаиле гвардейцы уничтожили два "Шахеда" (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Гвардейцы сбили два вражеских беспилотника типа "Шахед" над Измаилом в ночь на среду, 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Как рассказали в ведомстве, российские захватчики предприняли попытку масштабной атаки ударными дронами по портам Подунавья.

Два вражеских беспилотника "Shahed-136" удалось уничтожить мобильной огневой группе.

"Воздушные цели уничтожены гвардейцами в небе с помощью крупнокалиберного вооружения и специальной осветительной техники", - говорится в сообщении.

 

Фото: уничтоженные дроны (t.me/mvs_ukraine)

Ночной обстрел Украины

Последние несколько месяцев россияне усиленно атакуют Украину с помощью ракет и беспилотников. Они нацеливаются как на гражданскую инфраструктуру, так и на аэродромы или порты.

Этой ночью оккупанты ударили дронами по зернохранилищам и производственно-перегрузочному комплексу в Одесской области. В складских помещениях произошло возгорание, однако пострадавших нет.

Ночью 22 августа российская армия в очередной раз атаковала территорию Украины. В частности, россияне под утро нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Предварительно пострадал один человек. Из-за ракетной атаки разрушений подверглись 20 частных домов, повреждена линия электропередач.

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