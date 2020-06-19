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Измаил и пять районов Одесской области ужесточили карантин

Новости » Общество     19.06.2020 - 14:01
Измаил и пять районов Одесской области ужесточили карантин
Фото: Одесская область локально ужесточает карантин (РБК-Украина)

В населенных пунктах закроют рынки и ограничат работу общественного транспорта

С сегодняшнего дня Измаил и пять районов Одесской области ужесточили карантин. Меры усилили в Ананьевском, Болградском, Измаильском, Лиманском и Татарбунарском районах.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

По его словам, сегодня местная комиссия по ЧС решила ввести более жесткий карантин на указанных шести территориях. Ужесточение связано с высоким уровнем заболеваемости.

"Это рынки, это передвижение общественного транспорта, это определенные ограничения по лечебным учреждениям", - отметил Гончаров.

По мнению его мнению, рост заболеваемости связан с тем, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения и противоэпидемические меры.

Напомним, ранее сообщалось, что Закарпатская область ужесточила карантин; в регионе запретили массовые мероприятия, закрыли фитнес-клубы и спортзалы, детские сады, бассейны и развлекательные заведения, а также кафе и рестораны.

По состоянию на 19 июня Киев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина в связи с превышением нормы по показателю инцидентности заболеваемостью коронавирусом.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Одессакарантин
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