На Закарпатье ужесточают карантин

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

На Абранском перевале устанавливают КПВВ

В Закарпатской области усиливают карантин из-за роста числа инфицированных COVID-19. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

В частности запрещается:

организация и проведение свадеб с участием более 10 человек;

проведение массовые мероприятия с участием более 20 человек;

проведение поминок и ритуальных мероприятий по захоронению умерших с участием более чем 10 человек в помещениях и 20 человек на открытом воздухе;

работу спортивных залов, фитнес-центров, тренажерных залов и проведения спортивных мероприятий на стадионах с количеством участников более 20 человек;

работу учреждений дошкольного образования;

работу бассейнов, спа-зон и развлекательных заведений;

работу ресторанов, кафе других заведений питания в закрытых помещениях;

межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Кроме того, возобновили работу КПВВ на Абранском перевале (автодорога М-06 Киев-Чоп) с проведением температурного скрининга въезжающих на территорию области.

В Закарпатской области за минувшие сутки обнаружили 74 новых случая заражения, пять человек умерли и 27 выздоровели, всего болеет 1059 человек.

Напомним, по сегодняшним показателям, к ослаблению карантина не готов Киев и еще 10 областей.

Кроме того, в Украине выявили более 800 новых случаев коронавируса, что является наибольшим показателем с начала пандемии.

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Автор: РБК-Украина