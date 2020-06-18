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На Закарпатье ужесточают карантин

Новости » Общество     18.06.2020 - 18:52
На Закарпатье ужесточают карантин
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

На Абранском перевале устанавливают КПВВ

В Закарпатской области усиливают карантин из-за роста числа инфицированных COVID-19. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

В частности запрещается:

  • организация и проведение свадеб с участием более 10 человек;
  • проведение массовые мероприятия с участием более 20 человек;
  • проведение поминок и ритуальных мероприятий по захоронению умерших с участием более чем 10 человек в помещениях и 20 человек на открытом воздухе;
  • работу спортивных залов, фитнес-центров, тренажерных залов и проведения спортивных мероприятий на стадионах с количеством участников более 20 человек;
  • работу учреждений дошкольного образования;
  • работу бассейнов, спа-зон и развлекательных заведений;
  • работу ресторанов, кафе других заведений питания в закрытых помещениях;
  • межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Кроме того, возобновили работу КПВВ на Абранском перевале (автодорога М-06 Киев-Чоп) с проведением температурного скрининга въезжающих на территорию области.

В Закарпатской области за минувшие сутки обнаружили 74 новых случая заражения, пять человек умерли и 27 выздоровели, всего болеет 1059 человек.

Напомним, по сегодняшним показателям, к ослаблению карантина не готов Киев и еще 10 областей.

Кроме того, в Украине выявили более 800 новых случаев коронавируса, что является наибольшим показателем с начала пандемии.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Закарпатьекарантин
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