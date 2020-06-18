На Закарпатье ужесточают карантин

На Абранском перевале устанавливают КПВВ
В Закарпатской области усиливают карантин из-за роста числа инфицированных COVID-19. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
В частности запрещается:
Кроме того, возобновили работу КПВВ на Абранском перевале (автодорога М-06 Киев-Чоп) с проведением температурного скрининга въезжающих на территорию области.
В Закарпатской области за минувшие сутки обнаружили 74 новых случая заражения, пять человек умерли и 27 выздоровели, всего болеет 1059 человек.
Напомним, по сегодняшним показателям, к ослаблению карантина не готов Киев и еще 10 областей.
Кроме того, в Украине выявили более 800 новых случаев коронавируса, что является наибольшим показателем с начала пандемии.
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Автор: РБК-Украина