У населених пунктах закриють ринки і обмежать роботу громадського транспорту
Відсьогодні Ізмаїл та п'ять районів Одеської області посилили карантин. Заходи посилили в Ананьївському, Болградському, Ізмаїльському, Лиманському та Татарбунарському районах.
Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.
За його словами, сьогодні місцева комісія з НС вирішила ввести більш жорсткий карантин на зазначених шести територіях. Посилення пов'язано з високим рівнем захворюваності.
"Це ринки, це пересування громадського транспорту, це певні обмеження по лікувальним закладам", - зазначив Гончаров.
На думку його думку, зростання захворюваності пов'язано з тим, що люди перестали дотримуватися карантинних обмежень та протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Закарпатська область посилила карантин; в регіоні заборонили масові заходи, закрили фітнес-клуби і спортзали, дитячі садки, басейни і розважальні заклади, а також кафе і ресторани.
За станом на 19 червня Київ та 10 областей не готові до ослаблення карантину у зв'язку з перевищенням норми за показником інцидентності захворюваністі на коронавірус.
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Автор: РБК-Україна