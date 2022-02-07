Избрание меры пресечения нардепу Кузьминых отложили: названа новая дата

Высший антикоррупционный суд Украины не избрал сегодня меру пресечения народному депутату Сергею Кузьминых. Заседание по его делу перенесли на завтра, 8 февраля.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ВАКС.
Заседание назначили на 9:45.
Сегодня подозреваемого в коррупции нардепа Кузьминых задержали правоохранители после того, как он проигнорировал вызов в следственные органы. В этот же день должно было состояться и судебное заседание по избранию нардепу меры пресечения. Ходатайство правоохранителей предусматривает арест с возможностью выхода под залог в 49 тысяч гривен.
Нардепа Кузьминых подозревают в вымогательстве и получении отката в размере 30% от суммы тендера на поставку медицинского оборудования в одну из больниц Житомирской области. Его разоблачили "с поличным", но сначала не задержали, а лишь вызвали повесткой в органы следствия.
Напомним, правоохранители опубликовали оперативное видео из дела нардепа Кузьминых.