Обрання запобіжного заходу нардепу Кузьміних відклали: названа нова дата

Вищий антикорупційний суд України не обрав сьогодні запобіжний захід народному депутату Сергію Кузьміних. Засідання у його справі перенесли на завтра, 8 лютого.

Засідання призначили на 9:45.

Сьогодні підозрюваного у корупції нардепа Кузьміних затримали правоохоронці після того, як він проігнорував виклик до слідчих органів. Цього ж дня мало відбутися і судове засідання з обрання нардепу запобіжного заходу. Клопотання правоохоронців передбачає арешт з можливістю виходу під заставу в 49 тисяч гривень.

Нардепа Кузьміних підозрюють у вимаганні та отриманні відкату в розмірі 30% від суми тендеру на постачання медичного обладнання в одну з лікарень Житомирської області. Його викрили "на гарячому", але спочатку не затримали, а лише викликали повісткою до органів слідства.