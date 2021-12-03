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Избран новый премьер-министр Австрии

Автор: Сергей Новиков

Австрийская народная партия (ÖVP) избрала министра внутренних дел Карла Нехаммера новым лидером партии и, соответственно, федеральным канцлером. Он займет должность после ухода Александера Шалленберга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.

Сообщается, что избрание Нехаммера подтвердил губернатор Штирии Герман Шютценхефер. Сам следующий канцлер Австрии представит детали о новой правительственной команде на пресс-конференции.

Нехаммер занимает пост министра внутренних дел Австрии с января 2020 года. До этого был генеральным секретарем Австрийской народной партии с 2018 по 2020 годы, а также членом Национального совета с 2017 по 2020 годы.

Напомним, накануне австрийский канцлер Александер Шалленберг объявил о намерении уйти в отставку. Он пробыл на своем посту всего 52 дня.

Также бывший канцлер и лидер ÖVP Себастьян Курц ранее объявил о том, что полностью уйдет из политики.

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Австрия