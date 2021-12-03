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Обрано нового прем'єр-міністра Австрії

Автор: Сергей Новиков

Австрійська народна партія (ÖVP) обрала міністра внутрішніх справ Карла Нехаммера новим лідером партії та, відповідно, федеральним канцлером. Він обійме посаду після відходу Александера Шалленберга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.

Повідомляється, що обрання Нехаммера підтвердив губернатор Штирії Герман Шютценхефер. Сам наступний канцлер Австрії представить деталі про нову урядову команду на прес-конференції.

Нехаммер займає пост міністра внутрішніх справ Австрії з січня 2020 року. До цього був генеральним секретарем Австрійської народної партії з 2018 по 2020 роки, а також членом Національної ради з 2017 по 2020 роки.

Нагадаємо, напередодні австрійський канцлер Александер Шалленберг оголосив про намір піти у відставку. Він пробув на своєму посту всього 52 дні.

Також колишній канцлер і лідер ÖVP Себастьян Курц раніше оголосив про те, що повністю піде з політики.

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Австрія