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Самый короткий срок в истории: новый канцлер Австрии уйдет в отставку

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Четверг 02 декабря 2021 19:26
Самый короткий срок в истории: новый канцлер Австрии уйдет в отставку Фото: канцлер Австрии Александер Шалленберг (flickr.com/minoritenplatz8)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Австрии Александер Шалленберг объявил о намерении уйти в отставку. Он пробыл на своем посту 52 дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier.

Александр Шалленберг объявил, что освободит пост федерального канцлера - "как только в партии будет определен соответствующий курс".

"В мои намерения не входит и никогда не входило брать на себя функции федерального главы Новой народной партии. Я придерживаюсь твердого мнения, что оба поста - главы правительства и главы федеральной партии, имеющей наибольшее количество голосов в Австрии, - должны быть быстро воссоединены в одних руках", - объяснил Шалленберг свое заявление об отставке в письменном заявлении.

Бывший министр иностранных дел был введен в должность канцлера только 11 ноября федеральным президентом Александром Ван дер Белленом - после отставки Себастьяна Курца с поста главы правительства в связи с коррупционными расследованиями против него и его окружения.

Таким образом, Шалленберг может стать самым краткосрочным федеральным канцлером Австрии.

Решение об отставке Шалленберга должно быть принято внутри партии.

Ожидается, что министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сменит Себастьяна Курца на посту лидера ÖVP, а также займет пост канцлера.

Напомним, бывший австрийский канцлер Себастьян Курц объявил об уходе из политики.

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