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Бывший австрийский канцлер Курц объявил об уходе из политики

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Вена, Четверг 02 декабря 2021 14:55
Бывший австрийский канцлер Курц объявил об уходе из политики Фото: бывший канцлер Австрии Себастьян Курц (flickr.com/mfarussia)
Автор: Артем Горовенко

Бывший австрийский канцлер Себастьян Курц объявил об уходе из политики. Он покинул пост в октябре после обвинений в коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Сообщается, что сегодня глава австрийских консерваторов Курц, который в 2017 году стал самым молодым демократически избранным главой правительства в возрасте 31 года, объявил о том, что покидает ряды партий и сдает депутатский мандат.

Что касается обвинений в причастности к коррупции, он назвал себя "ни святым, ни преступником", но отметил, что обвинения ложны. По его словам, недавнее рождение сына дало понять, что он больше не хочет заниматься политикой.

По данным Der Standard, нынешний министр внутренних дел Карл Нехаммер станет следующим федеральным канцлером Австрии.

Напомним, в октябре антикоррупционная прокуратура Австрии провела обыски в штаб-квартире Австрийской народной партии, в офисе Курца и в Министерстве финансов.

По данным следствия, в 2016-2018 годах его партия за бюджетные средства продвигала позитивный имидж в СМИ через публикацию заказных социальных опросов.

В ноябре стало известно, что Курца лишили депутатской неприкосновенности.

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Австрия Себастьян Курц
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