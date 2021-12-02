Бывший австрийский канцлер Курц объявил об уходе из политики

Бывший австрийский канцлер Себастьян Курц объявил об уходе из политики. Он покинул пост в октябре после обвинений в коррупции.

Сообщается, что сегодня глава австрийских консерваторов Курц, который в 2017 году стал самым молодым демократически избранным главой правительства в возрасте 31 года, объявил о том, что покидает ряды партий и сдает депутатский мандат.

Что касается обвинений в причастности к коррупции, он назвал себя "ни святым, ни преступником", но отметил, что обвинения ложны. По его словам, недавнее рождение сына дало понять, что он больше не хочет заниматься политикой.