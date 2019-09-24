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Обраний новий голова Вищої ради правосуддя

Новини » Суспільство    24.09.2019 - 15:53
Обраний новий голова Вищої ради правосуддя
Фото: Андрій Овсієнко (ВСП)

Новим головою ВРП став Андрій Овсієнко

Члени Вищої ради правосуддя (ВРП) обрали Андрія Овсієнко новим головою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ВРП в Facebook.

Повідомляється, що за кандидатуру Овсієнко проголосувало 12 членів ВРП, що становить більше половини від конституційного складу Вищої ради правосуддя. Зазначимо, глава ВРП обирається з членів Вищої ради правосуддя строком на два роки.

"Я хочу сказати, що за будь-яких обставин я не підведу вашу довіру, не підведу довіру колективу, який із нами працює і завдяки якому ми можемо ефективно виконувати ті непрості завдання, які перед нами стоять", - сказав Овсієнко після обрання.

У ВРП відзначили, що Овсієнко був обраний членом Вищої ради правосуддя на з'їзді суддів у березні 2017 року. До цього працював суддею Апеляційного суду Волинської області.

Нагадаємо, голова Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха 24 вересня подав у відставку. Повідомляється, що Говоруха вирішив звільнитися за станом здоров'я. Рада задовольнила його прохання про відставку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський скасував два укази про призначення членами Вищої ради правосуддя Михайла Ісакова та Андрія Василенка.

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Новини України главаВища рада правосуддяСуд
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